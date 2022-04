Mens Sana, Pattinaggio Corsa: successo per i biancoverdi al Campionato Provinciale di Piombino

La Mens Sana inaugura la stagione dei campionati provinciali nel migliore dei modi, confermandosi la prima squadra per numero (51 atleti presenti) e per talento. Ieri, domenica 3 aprile a Piombino, si è tenuto il Campionato Provinciale Pista per gli atleti biancoverdi della sezione Pattinaggio Corsa. Un appuntamento importante per testare le proprie abilità tecniche e agonistiche e confrontarsi con gli altri atleti partecipanti. I primi a scendere in pista sono stati i 21 roller delle categorie Giovanissimi ed Esordienti guidati dal tecnico Livia Niccolucci, supportata da Filippo Scotto. Nel pomeriggio, l’impianto di Piombino ha visto protagonisti i 32 atleti mensanini delle categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior. Con loro, presente anche il vicecampione del mondo Duccio Marsili e gli atleti che hanno indossato la maglia azzurra. La Mens Sana con Laura Perinti, direttore tecnico e Giulia Soggiu, allenatrice delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi, ha condotto una grande prova su pista, con un bottino di squadra superiore del 25 per cento rispetto allo scorso anno. Buona prova della Mens Sana che, al di là del successo positivo, vede ogni anno incrementare il suo roster di atleti, un segnale positivo indice del prestigio e del talento che i biancoverdi si stanno creando all’interno del mondo del pattinaggio corsa.

“Grande inizio di stagione dei piccoli roller biancoverdi ai campionati provinciali su pista a Piombino – dichiara Livia Niccolucci – ottimi piazzamenti dei giovanissimi ed esordienti che hanno gestito al meglio le loro gare. Molti di loro, anche se alla prima esperienza, hanno saputo competere con grinta e determinazione con gli atleti più esperti. Ora, dobbiamo essere concentrati verso il prossimo impegno di domenica 10 aprile a Sarteano, dove si svolgerà il campionato provinciale su strada”.

“La Mens Sana è un grande gruppo – commenta Giulia Soggiu – i ragazzi sono stati bravi e si sono impegnati affrontando la gara con concentrazione e determinazione. È stata una giornata positiva sotto il profilo sportivo. Vedere i ragazzi che si aiutano l’uno con l’altro con il giusto spirito di squadra e con concentrazione è una grande soddisfazione”.