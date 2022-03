Mens Sana, Pattinaggio Corsa: i biancoverdi salgono sul tetto d’Italia confermandosi vicecampioni a Spinea 2022

La sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 tocca il tetto d’Italia confermandosi vicecampione del Campionato Italiano indoor di Spinea. Sabato 12 e domenica 13 marzo si sono tenute le ultime competizioni sportive del Campionato Italiano di Spinea, Venezia, cui hanno partecipato le categorie Ragazzi e Ragazzi 12. Dopo il brillante successo dei Seniores, Juniores e Allievi di sabato 5 e domenica 6 marzo, anche i giovanissimi atleti mensanini si sono fatti valere. Prima fra tutti l’atleta biancoverde Sofia Paola Chiumento che ha ottenuto due medaglie d’oro e il doppio titolo italiano nel giro crono ad atleti contrapposti e nell’1,5 giro sprint. I buoni piazzamenti degli altri atleti hanno permesso alla Polisportiva Mens Sana 1871 di confermarsi al secondo posto nell’edizione 2022 del Campionato Italiano indoor di Spinea. Un ottimo risultato, frutto del duro lavoro affrontato da tutti gli atleti della sezione Pattinaggio Corsa durante i mesi invernali, grazie anche alla preparazione e la professionalità della responsabile delle categorie Ragazzi e Ragazzi 12 Giulia Soggiu, sotto la guida dello staff tecnico diretto da Laura Perinti.

“La Sezione di Pattinaggio Corsa – osserva Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 – continua a esprimersi a grandi livelli confermandosi, anno dopo anno, un’eccellenza sportiva nel pattinaggio velocità. Continuare a ripetersi non è assolutamente facile ed è il frutto di un lavoro programmato e sapiente di Laura e di tutto il suo staff tecnico, dei dirigenti della Sezione e degli atleti che affrontano quotidianamente il proprio sport con una mentalità da professionisti. A nome mio e di tutta la dirigenza della Polisportiva, vanno i più sentiti complimenti per i risultati ottenuti nel primo appuntamento importante dell’anno”.

“Una prestazione maiuscola dei nostri atleti – commenta Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 – sapientemente diretti da Laura e dalla sua Vice Giulia, assieme a Jacopo (preparatore atletico) e tutto lo staff tecnico, che ha portato ancora una volta i colori biancoverdi, in questo sport, sul tetto d’Italia. Nei due fine settimana di gare, oltre alla parte sportiva, c’è stato tanto interesse verso di noi in quanto si è ormai diffusa la notizia del rifacimento del pattinodromo comunale dell’Acquacalda. Le richieste e le opportunità di creare eventi Federali per la prossima stagione non sono mancate. Valuteremo con la direzione della sezione e tutti i genitori e volontari eventuali occasioni per ospitare appuntamenti nazionali e internazionali. Un’idea già condivisa con l’Amministrazione Comunale che ringrazio per il grande sforzo nell’effettuare i lavori al Velopattinodromo ormai in fase di partenza”.

“I campionati indoor – osserva Giulia Soggiu, secondo allenatore della sezione Pattinaggio Corsa – sono sempre un punto di partenza per tutta la stagione. I ragazzi hanno saputo dare il meglio di loro, ognuno, per le proprie possibilità e capacità, ha dato il massimo e si è visto sul campo di gara. Sono stati tutti molto bravi e non si sono tirati indietro. Si è vista la voglia che hanno di fare e di gareggiare. Adesso ripartiamo da questo successo, continuando a lavorare per essere pronti e preparati ad affrontare i prossimi appuntamenti di stagione”.

Gli atleti. Gli atleti della Mens Sana che hanno preso parte alle competizioni sportive di sabato 12 e domenica 13 marzo sono: per la categoria Ragazzi – Bianca Centini; Sofia Paola Chiumiento; Mireille Galassi; Giulia Mattii; Sara Parigi; Alessandra Polato; Pietro Giannettoni; Riccardo Lomagistro e Tommaso Marzucchi. Per la categoria Ragazzi 12 – Sara Angiolini; Azzurra Giamello; Domiziana Meiattini; Veronica Ricci e Cosimo Di Bello