Mens Sana pattinaggio corsa: arriva un altro bronzo per Duccio Marsili e Giuseppe Bramante

Non poteva concludersi nel migliore dei modi l’esperienza su pista di questi Campionati del Mondo in Colombia per Duccio Marsili e Giuseppe Bramante. I due mensanini, infatti, hanno conquistato un altro bronzo nella specialità staffetta, categoria Senior. Insieme al compagno nazionale, Daniele Di Stefano, i due atleti biancoverdi hanno dato dimostrazione di grande abilità e forza piazzandosi al terzo posto dietro Colombia e Francia, confermando l’Italia al quinto posto nella classifica generale. Ottimo quarto posto nella staffetta Senior anche per Giorgia Bormida che, con grande tecnica e velocità, si è messa a disposizione della squadra dopo una gara dagli standard elevati.

Con questa giornata si conclude la prima parte dei Campionati del Mondo assoluti che ha visto gli atleti impegnati su pista. Da domani inizia un nuovo capitolo per gli azzurri che si cimenteranno nelle gare su strada che si concluderanno con la maratona di sabato 13 novembre.