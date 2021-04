Mens Sana, Matteo Perin torna in gruppo coi biancoverdi

L’annuncio è di questa mattina, della stessa Named Mens Sana. La società biacoverde, infatti, attraverso i canali social, ha comunicato che Matteo Perin, già dalla seduta di allenamento di questa sera, tornerà ad allenarsi con la squadra.

Perin era stato uno dei colpi del mercato biancoverde, ed anche i tifosi riponevano grandi speranze nel giocatore. Tuttavia, una volta ripresa l’attività dopo la sospensione dovuta al covid, Perin, per motivi personali, non aveva potuto riprendere l’attività col gruppo.

Adesso il giocatore ha chiesto di poter essere reintegrato nel gruppo, dopo mesi in cui era sempre rimasto vicino alla squadra. Lo staff mensanino, non ha esitato ed ha accettato di buon grado la sua disponibilità a far parte del gruppo.

Domani la Mens Sana è attesa dalla sfida casalinga con il Gas and Heat Cus Pisa (palla a due alle 20.30 al Palaestra).