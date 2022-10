Mens Sana, Downhill: tre atleti in partenza per Buenos Aires, destinazione World Skate Games 2022

Tanta Mens Sana all’interno del panorama nazionale rotellistico. Altri tre atleti biancoverdi hanno raggiunto Buenos Aires per prendere parte ai World Skate Games 2022, che quest’anno si terranno in Argentina. Si tratta di Marcus Aldinucci, Stefano Barbizzi e Renato Pennuti, tre atleti della sezione Downhill che in questi giorni andranno a caccia di medaglie sfrecciando tra le ripide strade della capitale argentina. Pennuti, già pluricampione del mondo, competerà nella categoria Inline Downhill, mentre Barbizzi e Aldinucci gareggeranno nella categoria Skateboard Downhill.

“Siamo soddisfatti – commenta Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 – la convocazione di altri tre atleti biancoverdi è il frutto di un grande lavoro. Insieme agli atleti della sezione Pattinaggio Corsa, sale a 6 il numero complessivo dei mensanini presenti all’edizione 2022 dei World Skate Game. La Polisportiva Mens Sana 1871 è ancora protagonista del panorama rotellistico mondiale. Il mio ringraziamento va a tutti gli atleti che rappresenteranno l’Italia e Siena in Argentina e a tutto lo staff del Downhill che ha dimostrato grande professionalità e passione per questo sport e la Mens Sana”.

“Una grandissima soddisfazione – osserva Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 – avere così tanto biancoverde ai Wolrd Skate Games (quest’anno in Argentina) che, ogni due anni, raccoglie tutto il mondo Rotellistico in un unico evento del Campionato Mondiale di tutte le discipline. Proprio ieri è stata votata, dal comitato internazionale, la nazione che ospiterà l’edizione 2024 che sarà in Italia. Dopo il pattinaggiocorsa, anche nello Skatebord Downhill, l’Italia sarà rappresentata da tre nostri Atleti. A loro e alla sezione, faccio i miei più calorosi complimenti e un grandissimo in bocca al lupo”.

“Sono onorato – spiega Riccardo Aldinucci, direttore della sezione Downhill – di annunciare la convocazione di tre nostri atleti ai mondiali di Skate in Argentina. Già negli anni passati, avevamo avuto alcuni atleti presenti a rappresentare l’Italia, con l’ingresso di Stefano Barbizzi all’interno della Mens Sana, si incrementa la presenza biancoverde di un elemento in più. Questi ragazzi non hanno bisogno di presentazioni, sono atleti e professionisti che, negli anni, hanno avuto modo di far vedere le proprie capacità, conquistando diversi titoli nazionali e internazionali. A loro va il mio più grande augurio, sicuro che sapranno ben rappresentare i colori dell’Italia e della Mens Sana”.