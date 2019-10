Medioevo e stregoneria in Toscana. A Sms Live si racconta il misterioso caso di Massa Marittima

E’un velo di mistero quello che si è creato a Massa Marittima, un velo di mistero che si è creato dopo la scoperta avvenuta quasi 20 anni fa delle Fonti dell’abbondanza, che si trovano proprio dentro la cinta muraria del luogo. Al tempo venne fatta una scoperta iconografica sensazionale. Venne infatti trovata, su una delle pareti, una vasta raffigurazione di carattere profano. Ai piedi della pianta un gruppo di dame effigiate in pose molto diverse. Tante sono le ipotesi su questo “murale “ed una è quella che esso rappresenti pubblicamente la stregoneria medievale in Europa. Non sapremo mai se questa è la verità, ma nel paese nel grossetano nel’400, ci sono state molte condanne nei confronti di donne che venivano credute essere incantatrici e maghe. Proprio ad un massetano, Bernardino degli Albizzeschi , si deve probabilmente la volgarizzazione del termine strega. Questa storia medioevale buia ed esoterica sarà raccontata domani ad Sms Live da Vinicio Serino attraverso il racconto dal titolo “Streghe toscane? Lo stano caso di abbondanza in quel di Massa Marittima”. L’appuntamento imperdibile è allora alle 18 nella Sala di Sant’Ansano del Santa Maria della Scala. Alla presenza dell’autore, interverrà Alfredo Franchi.

Ingresso gratuito.