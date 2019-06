Medicina, la professoressa dell’università Alessandra Renieri nominata membro dell’Agenzia europea del Farmaco

La professoressa Alessandra Renieri del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’università di Siena è stata nominata membro della Commissione per le Terapie Avanzate dell’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco. La commissione si occupa di prodotti medicinali per terapie Avanzate che includono terapie cellulari, terapie tissutali e terapia genica, e in particolare della qualità e sicurezza dei medicinali innovativi, e degli sviluppi scientifici del campo. Tra l’altro, la commissione ha la responsabilità di stendere un primo parere per l’opinione di EMA su ciascuna medicina che viene sottoposta all’Agenzia, prima della decisione definitiva per l’immissione in commercio del farmaco. La professoressa Renieri si alternerà come membro clinico esperto ad Alessandro Aiuti, dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica.Tra le altre attività della Commissione per le Terapie Avanzate, c’è la certificazione di dati di qualità per le piccole e medie imprese che sviluppano farmaci innovativi, la consulenza sulla farmacovigilanza o la gestione del rischio, la consulenza scientifica per le iniziative dell’Unione Europea nel settore, la semplificazione delle procedure e dei requisiti per le terapie avanzate.Tutti temi fondamentali per l’innovazione delle terapie farmacologiche: l’attività della professoressa Renieri sarà quindi molto importante anche per lo sviluppo della ricerca dell’Università di Siena e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese in questo settore.