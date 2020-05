Maxi controlli della polizia sulla movida di Piazza del Campo

Cinque volanti della polizia e diversi agenti in azione stanotte davanti ai bar di Piazza del Campo, una zona di movida del weekend senese che, prima del lockdown, attraeva molti cittadini. Poliziotti a lavoro quindi per verificare che fosse rispettato il distanziamento sociale, che non si fossero creati degli assembramenti e che fossero rispettati i protocolli di sicurezza dalle attività di somministrazione.

Sul caso è intervenuta la stessa Questura di Siena:”La salute di tutti i cittadini, in questo momento, è il nostro principale obiettivo- si legge in un post su Facebook-Proprio per questo, nella notte appena trascorsa, abbiamo messo in atto un servizio finalizzato ad evitare assembramenti di persone e a verificare il rispetto delle regole, perché sia assicurato il distanziamento tra le persone, soprattuto nei luoghi di aggregazione della movida senese, come Piazza del Campo”

“Con fermezza- prosegue il post- senza far mancare la nostra comprensione, vogliamo ricordare a tutti che gli assembramenti potrebbero costituire un pericolo, comportare una ricaduta, una ripresa del contagio”.

L’invito al rispetto delle regole “è rivolto soprattutto ai giovani, che spesso tendono ad assembrarsi, specie dopo un periodo così lungo di segregazione”, scrive la Questura che aggiunge “con questi comportamenti, nocivi per tutti, i sacrifici che abbiamo fatto finora potrebbero essere infatti vanificati”.

Infine l’annuncio :” i controlli proseguiranno nei prossimi giorni con gli stessi obiettivi”.