Mauro Marzucchi (Siena Aperta): “Sono molto preoccupato per i 61 licenziamenti alla Gsk”

Mauro Marzucchi, consigliere comunale di Siena Aperta, tiene alta l’attenzione su ciò che sta accadendo alla Gsk, che ha nella provincia senese due siti produttivi nei quali lavorano oltre 2.500 persone.

Dopo la nota di ieri della rsu aziendale arriva l’intervento dell’ex vicesindaco: “Grande preoccupazione per la conferma dei 61 licenziamenti alla Gsk – scrive Marzucchi –. Un provvedimento che mal si coniuga con l’attuale situazione determinata dal Covid-19 e lascia intravedere scenari che non vogliamo neppure ipotizzare. Ci aspettiamo una pronta reazione della città per scongiurare un presente ed una prospettiva che colpirebbe duramente l’economia cittadina e del territorio. Una mobilitazione che deve partire e coinvolgere anche i vertici ‘senesi’ della Gsk Italia. Un fronte comune e non una assenza a difesa del proprio orticello perché fare squadra non è stato mai così importante come adesso. Solidarietà a chi è colpito dal provvedimento ma anche reazione vera, attenta e volta a risolvere il problema”.