Matthew Spender è italiano e gaiolese, dopo 51 anni riconosciuta la cittadinanza al grande artista

Matthew Spender è cittadino di Gaiole e cittadino italiano. Dopo 51 anni è stata riconosciuta la cittadinanza al grande artista. Lo rende noto il Comune. “Nel 1970 Mattew Spender, pittore, scultore e scrittore inglese richiede la residenza a Gaiole in Chianti e da allora la sua vita e la sua arte cresce nella campagna senese – si legge in una nota- Insieme a lui c’è la moglie Maro Gorky, figlia dell’artista Arshile Gorky. I suoi lavori nati a Gaiole sono esposti in tutto il mondo e tra gli amici, estimatori e acquirenti, ci sono Francis Bacon e Bernardo Bertolucci”. Il testo prosegue: “Da pochi giorni, finalmente, dopo 51 anni, Spender e sua moglie sono cittadini italiani e la sua comunità di Gaiole in Chianti attraverso il sindaco Michele Pescini gli ha dato il benvenuto e gli ha consegnato formalmente la cittadinanza. È un onore che arricchisce la popolazione del paese toscano e l’Italia di due grandi persone”.