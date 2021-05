Martedì la ‘Giornata della traduzione’ dell’Università di Siena dedicata al giornalismo

La giornata della traduzione, prevista per martedì prossimo, 11 maggio, organizzata dall’Università di Siena, sarà dedicata al giornalismo. Ospite della rassegna sarà Anna Zafesova, traduttrice e giornalista, corrispondente a Mosca per ‘La Stampa’, collaboratrice di numerose testate come ‘Il Sole 24 ore’, ‘Il Foglio’, e ‘Linkiesta’.

L’evento di quest’anno sarà dedicato all’approfondimento di aspetti culturali, politici e diplomatici della traduzione in ambito giornalistico. La Zafesova, poi, si soffermerà sulle difficoltà che incontra una traduttrice nella rappresentazione giornalistica dell’attualità politica russa. Interverranno, per l’Università di Siena, Nathalie Galesne, caporedattrice e coordinatrice del progetto ‘Babelmed’, rivista del mediterraneo e rete di corrispondenti e traduttori nelle lingue araba, francese, inglese e italiana, insieme alle studentesse Agnese Carcia, Chaimae Zouhiri, e Gianluigi Negro, ricercatore di lingua e traduzione cinese che si occupa di media cinesi e governance di internet in Cina.

Alla Giornata parteciperanno anche Roberta Ascarelli, Alessandra Carbone, Letizia Cirillo, Isabella Ferron, Andrea Landolfi, Anne Schoysman, Julio Pérez-Ugena Partearroyo e i direttori dei dipartimenti universitari promotori, Ferdinando Abbri e Pierluigi Pellini.