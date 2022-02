Martedì grasso in Piazza del Campo con le attività dei Playbus

Giochi e divertimenti per tutte le età in Piazza del Campo in occasione del martedì grasso. Nella giornata del 1 marzo 2022 il comune di Siena ha organizzato un pomeriggio carnevalesco all’insegna dello svago e di tante attività per bambini e famiglie. Con un occhio rivolto alle nuove generazioni appuntamento a partire dalle 15.30 di fronte a Palazzo Pubblico dove saranno allestiti i Playbus con tanti giochi antichi adatti a tutti e il Truccabimbi. Maschere e animazione per un pomeriggio dedicato all’ultimo giorno di Carnevale.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei contagi da covid-19 e delle prescrizioni impartite dai servizi competenti e le attività proposte saranno realizzate con modalità atte a evitare assembramenti.