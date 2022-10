Manutenzione delle strade, dalla Regione 364mila euro per la provincia di Siena

Oltre 364mila euro che arriveranno da Regione Toscana e che sono destinati alla manutenzione delle strade nella provincia di Siena. Lo si legge nell’atto della giunta regionale, presentato dall’assessore ai trasporti Stefano Baccelli, che stanzia risorse pari a 5,5milioni di euro per le strade della Toscana. Una parte dei fondi, ben 3 milioni, sono destinati alle Fi-Pi-Li. “Si tratta – spiega l’assessore Stefano Baccelli – di uno stanziamento rilevante, ma che da solo non può consentire di effettuare tutti gli interventi di cui ci sarebbe necessità. Siamo però di fronte ad una dotazione importante, attraverso la quale sarà possibile programmare interventi di rilievo e in grado di migliorare la percorribilità e la sicurezza di assi viari strategici, rispondendo ad esigenze molto sentite da cittadini e automobilisti”.