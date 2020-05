Manovra anti crisi, De Mossi spegne la polemica: “Vivarelli Colonna è un amico”

“Con Antonfrancesco siamo amici ed ho visto che ha rettificato le sue dichiarazioni”. Così il sindaco Luigi De Mossi spegne la polemica sulle parole del primo cittadino di Grosseto Vivarelli Colonna in merito alla manovra anti crisi del Comune di Siena. Vivarelli Colonna, lo ricordiamo, mentre rispondeva alle accuse sulla esiguità delle misure messe in campo da Grosseto, ospite di Tv9, aveva affermato che alcune delle altre città toscane, tra cui Siena, non potessero contare sui milioni di euro dichiarati nei loro atti d’indirizzo per poter affrontare la crisi economica generata dall’emergenza covid-19. Sempre Vivarelli Colonna ieri sera aveva fatto marcia indietro rispetto a quanto detto qualche ora prima ed in una nota stampa aveva sostenuto di non volere censurare “le manovre e le iniziative prese dal comune di Siena per contrastare l’emergenza Covid-19 che anzi, sono molto efficaci e perfettamente condivisibili”. Il primo cittadino di Grosseto aveva inoltre scritto che “il rapporto con Siena e il suo sindaco è di completa fiducia e stima reciproca”. Parole che lasciano soddisfatto De Mossi: “probabilmente è stato colto di sorpresa mentre parlava , a volte si dicono cose che non si pensano nemmeno”.