Manifesti con i colori delle contrade danno il buongiorno alla città per una iniziativa benefica

Manifesti con i colori delle Contrade fanno bella mostra sui muri, stamani, rallegrando le strade della città e appena fuori dalle mura. Qui siamo in cià Fiorentina ma sono stati messi ovunque. Attaccati rigorosamente negli spazi delle pubbliche affissioni, per non deturpare niente, i manifesti sono un messaggio bello e colorato per tutti, a ricordarci – e non per la breve durata di un comunicato elettorale – ciò che siamo. E ciò che non dobbiamo scordare di essere.

L’iniziativa nasce dall’idea del noto pittore Carlo Pizzichini per l’associazione Atl Siena.