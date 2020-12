Manifesti con i colori delle contrade, Atl: “Così ricordiamo che esistono altre malattie oltre al covid”

“Siamo certi che l’intervento cromatico di Streetart, oltre a ricordare l’attività dell’Atl e sensibilizzare, in un periodo pieno di pena, una rinnovata generosità per essa, contribuirà, in questo preciso momento, a rendere meno desolati gli spazi adibiti alla comunicazione stradale e pubblicitaria murale della nostra città”.

Così la presidente di Atl Siena Katia Landi spiega il progetto “Città dei colori”, realizzato dall’artista Carlo Pizzichini in collaborazione con l’associazione che “prevede l’affissione nel periodo natalizio di manifesti realizzati con forme geometriche pure, (rettangoli e quadrati) riempiti con i colori che ricordano quelli delle 17 contrade di Siena”, prosegue.

“L’attività dell’ associazione Atl, è volta a favore della ricerca, del reperimento di mezzi e strumenti, della formazione del personale specializzato e dell’assistenza a bambini colpiti da patologie oncologiche – ricorda Landi che poi aggiunge-. Per portare avanti l’attività dell’associazione occorrono fondi che raccoglie con donazioni spontanee da privati e aziende”. L’iniziativa ““Città dei colori “vuole sensibilizzare la memoria, che oltre al Covid, esistono altre numerose problematiche urgenti – afferma-. Volontariato e generosità, sono i mattoni colorati con i quali costruire un sorriso e alleviare le pene dei giovanissimi pazienti, proprio come suggerisce il logo dell’associazione. All’intervento di Streetart, seguirà la realizzazione di una serie numerata di serigrafie colorate il cui esito andrà in beneficienza”.