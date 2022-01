Mangia d’Oro, Romano: “Venturi? Prendiamo in considerazione la candidatura”

“La candidatura di Venturi sarà sicuramente presa in considerazione”. Cosi Giovanna Romano, presidente del gruppo stampa autonomo di Siena, in risposta alla proposta di candidare Luca Venturi, presidente del Siena international Awards, per il Mangia d’Oro2022.“Dall’anno scorso – prosegue – abbiamo dato vita ad una vera e propria commissione del gruppo stampa autonomo per il Mangia d’Oro che prevede consiglieri e soci. Venturi è sicuramente un profilo adatto – conclude – e la sua candidatura dipenderà anche da quello che ne penseranno la sua contrada, il concilio ristretto e poi il concistoro”.Il nome di Venturi era stato proposto per da Enzo Martinelli che, con una lettera indirizzata al Gruppo Stampa, aveva spiegato: “Venturi attraverso il suo Feststival mette continuamente in campo lodevoli iniziative che danno lustro alla città ed alla comunità senese, requisiti richiesti per conseguire le benemerenze assegnate dal Concistoro del Mangia”.

M.C.

E.G.