“Mangia d’oro, ecco la sua storia”

Si svolge oggi la cerimonia della consegna del Mangia d’Oro alla sanità senese: in essa si intendono quindi i comparti Usl Toscana sud-est, l’azienda ospedaliera, Asp e tutte le residenze sanitarie assistite. La definizione sanità senese comprende al contempo tutti che coloro che lavorano nella sanità, quindi medici, infermieri, farmacisti, oss ed il restante personale. Sempre oggi verrà poi consegnata la medaglia di civica riconoscenza verrà consegnata al volontariato senese. Al suo interno sono ovviamente comprese tutte le organizzazioni ed anche le contrade, la Protezione civile, ogni singolo individuo che ha prestato servizio senza appartenere ad associazioni strutturate e ovviamente tutti coloro che sono stati in prima linea in questa emergenza. Senio Sensi contradaiolo dell’Oca, giornalista, fondatore della rivista ‘Il Carroccio, intervistato al microfono di Siena News ripercorre la storia del premio Mangia.