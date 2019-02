Maltrattava bambini, arrestata a Siena “tata” di asilo nido

A seguito di indagini condotte da gennaio, congiuntamente da carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro, gli operanti hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi una 52enne, residente a Siena, che aveva organizzato in casa propria un “nido domiciliare” per bambini fra i 6 mesi e i 3 anni, la cui regolarità amministrativa è in corso di verifica. Le indagini sono scaturite in seguito alle denunce di due madri che avevano osservato grande agitazione nel sonno nei propri figli e da una ex collaboratrice della donna, sono state coordinate dalla procura della Repubblica del Tribunale di Siena e sono state condotte anche tramite intercettazioni ambientali audio e video. Tali attività hanno consentito di ricostruire numerosi episodi di maltrattamento nei confronti dei minori, consistenti in condotte violente, quali strattonamenti, percosse, talvolta in piccole lesioni procurate ai bimbi, alimentazione coattiva, attraverso pressioni sullo sterno o occlusione del naso per imporre l’apertura della bocca, urla continue e insulti.

Nel corso dell’importante attività investigativa, carabinieri e magistrato hanno deciso un intervento immediato nella flagranza per interrompere un ulteriore grave episodio, consistente nel fatto che la donna avesse esposto su un passeggino collocato nel terrazzo di casa, una bimba piangente, le cui urla venivano udite dalla strada.

Nella successiva perquisizione è stata sequestrata, tra l’altro, una fascia elastica in materiale sintetico, realizzata artigianalmente per immobilizzare i bambini.

Per espressa disposizione della Procura la donna è stat tradotta presso la casa circondariale fiorentina di Sollicciano.

L’arresto è stato convalidato dal GIP Alessandro Buccino Grimaldi e la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari.