Un violento temporale si è abbattuto poco fa su Colle Val d’Elsa. Un ponte si è allagato a causa dei forti rovesci (la foto è di Ama Tati) d’acqua mentre i vigili del fuoco hanno segnalato di essere intervenuti per alberi caduti e rami pericolanti. Inoltre si segnala il crollo di un muro di contenimento e distacco tubo gas in viale dei Mille sempre a Colle val d’Elsa, per il quale non ci sono persone rimaste ferite. Dieci intanto le richieste di intervento che i vigili del fuoco devono evadere