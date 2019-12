Maltempo a Siena: vento e pioggia fanno danni ovunque

In queste ore il forte vento proveniente da ovest/sud ovest, sta imperversando su tutta la nostra provincia con raffiche molto forti. A Siena e sta registrata dalla centralina dell’associazione meteorologica senese posta sul tetto del liceo Galilei una raffica di oltre 80 km/h. Anche altre zone come Vico Alto e loc. Le Segalaie sono alle prese con venti che soffiano quasi a 60 chilometri orari, in pian di Feccia il vento è arrivato invece ad oltre 70 km/h mentre la centralina dell’isola di Caprai (installata dall’AMS) ha registrato raffiche incredibili fino a 157.7 km/h.A Siena sono state oltre 70 le richieste di intervento in tutta la provincia

In viale Sardegna alle 6 di questa mattina alcune piante sono cadute in mezzo alla strada, rimosse prontamente dall’intervento dei vigili del fuoco. In zona Taverne d’Arbia molti vasi di fiori sono caduti dalle terrazze e dai balconi delle finestre.

Vicino a Castelnuovo Berardenga è stata segnalata una gronda staccata dal venti che starebbe per cadere sulla strada di Guistrigona. A Colle Malamerenda alcuni alberi stanno bloccando la strada. Sulla Siena-Firenze un albero è caduto occupando la corsia di marcia.

Secondo le previsioni, queste forti raffiche dovrebbe diminuire nel corso del pomeriggio/sera. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione.

Gabriele Ruffoli

Foto di Marco Donati