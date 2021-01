Maltempo, la neve imbianca Montalcino

La neve sta iniziando a imbiancare la Val d’Orcia: da Montalcino arrivano le immagini delle prime precipitazioni. Intanto Meteo Siena24, sui suoi account social, ha segnalato “deboli nevicate nella zona della Pineta di Tocchi nel comune di Monticiano e sulla zona di Casciano di Murlo – Rospatoio – così è scritto in un post-. In genere nevica oltre i 400mt di quota con attecchimento leggero sopra i 500mt”. Per oggi domenica 10 gennaio la sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per neve e vento. Deboli nevicate sono previste anche nel territorio della nostra provincia. A queste due allerte se ne aggiunge un terza, emanata qualche minuto fa, per ghiaccio a partire dalle 22 di domenica fino alle 10 di lunedì mattina in tutte le aree interne della Toscana. “Il rischio ghiaccio si aggiunge ai rischi per neve e vento che si esauriscono nella serata di domenica”, si legge in una nota.

Si ringrazia Michele Cannoni per le immagini