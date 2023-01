Maltempo, la neve cade in provincia di Siena, disagi in Val d’Orcia e Val di Chiana

Una leggera spolverata pomeridiana nel Capoluogo ma tanta neve in tutta la provincia, dalla Val d’Elsa al Chianti fino a Val di Chiana e Val d’Orcia. Questa in sostanza la giornata di maltempo che è stata vissuta nel nostro territorio. Ecco qual è la situazione per i bus e per le scuole

La situazione dei Bus Autolinee Toscane – “Una delle zone maggiormente interessate dalla neve è quella di Montalcino, dove si sono registrati ritardi nelle corse scolastiche in uscita da scuola in direzione Siena e Torrenieri. Bloccato, invece, il bus per Monte Amiata Scalo e Sant’Angelo Scalo. In questa zona, a causa di auto private bloccate in mezzo alla carreggiata, è risultato particolarmente complesso il transito dei bus in direzione delle frazioni di Monte Amiata Scalo, Sant’Angelo Scalo, Castelnuovo dell’Abate e Torrenieri- spiega una nota.- Neve anche in Valdichiana, specie nelle zone di Chianciano e Montepulciano. Difficoltà si sono registrate per il servizio da Chianciano verso Siena. Inoltre, sono state soppresse alcune corse delle linee FT5 (servizio extraurbano sulla tratta tra Chiusi e Montepulciano) e T33 (servizio urbano di Chianciano). Dal pomeriggio odierno la Polizia Municipale ha deciso di fermare l’intero servizio urbano di Montepulciano”. Quanto all’Amiata ci sono “”difficoltà fin nella prima mattinata di oggi per le linee 52A e 53A nella zona di Vivo d’Orcia. All’uscita da scuola, nonostante le critiche condizioni meteo, tutti gli studenti sono stati riportati a casa verso le varie direzioni (Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Casteldelpiano, Montepulciano), pur con soppressione di alcune corse e ritardi. Unica eccezione un bus costretto a fermarsi in Strada dei Monti in località La Foce in direzione Abbadia per via della chiusura della strada: al momento – aggiornamento delle 15 di oggi – gli studenti sono a bordo del mezzo e sono intervenuti i Vigili del Fuoco”, prosegue il testo

Bussagli: “Criticità nella parte sud del territorio”- Anche secondo il presidente della provincia David Bussagli le maggiori criticità sono state nella parte a sud del territorio – Amiata, Val d’Orcia e Val di Chiana -. “Abbiamo registrato nevicate intense con criticità nella viabilità, che abbiamo provato a gestire nei comuni interessati. Sarteano, Montepulciano e Chianciano hanno avuto problemi”, fa sapere.



Scuole chiuse a Montepulciano – “Con ordinanza sindacale, per motivi di condizioni meteo avverse, è stata decisa la chiusura anticipata dei plessi scolastici Iris Origo di Montepulciano, Sant’Albino e della scuola parificata Fausto Fumi, per la giornata di oggi lunedì 23 gennaio, con la sospensione di tutte le attività didattiche pomeridiane”, spiegano dal Comune. “L’Amministrazione comunale, di concerto con i dirigenti scolastici, sulla base dei bollettini meteo e delle previsioni per le prossime ore, deciderà in merito all’eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 24 gennaio. Comunicazioni in merito saranno rese nelle prossime ore”.

Gli interventi dei vigili del fuoco: I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti nella giornata odierna nell’area sud della provincia dove, a causa della neve, diversi veicoli e mezzi pesanti sono rimasti bloccati. Le zone particolarmente colpite sono state quelle di Piancastagnaio, Radicofani, Chianciano Terme (SP 40) e Abbadia San Salvatore. Al momento rimangono da evadere solo 3 interventi per la rimozione di alberi e/o rami pericolanti. Non si segnalano danni a persone.