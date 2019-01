Maltempo, gli aggiornamenti

Siena, per garantire la sicurezza degli automobilisti e pedoni dalle 16.30 di questo pomeriggio, 31 gennaio, e fino a nuove disposizioni, sarà chiusa al traffico Strada delle Tolfe, nel tratto iniziale lato ingresso strada di Scacciapensieri.

I residenti o chi dovesse raggiungere la zona può arrivarvi attraverso Strada del Castagno.

Restano ancora chiuse al traffico: via Enrico Berlinguer, strada di Busseto (tra viale dell’Artigianato e strada del Villino), strada di Vico Alto (tra l’intersezione con via Toscana e la strada statale 222 Chiantigiana), strada del Linaiolo, via Gaetano Milanesi, piaggia del Giuggiolo, strada del Cipresso, strada del Petriccio e Belriguardo (tra via Dante e strada di Casciano), strada di S. Apollinare.

Maltempo: disagi nello svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti

Sei Toscana comunica che, viste le abbondanti precipitazioni nevose in corso in queste ultime ore e i conseguenti disagi alla viabilità che stanno interessando diverse zone del territorio servito, nella giornata di ieri si sono verificati alcuni disagi nei servizi di raccolta rifiuti. Anche per la giornata odierna, giovedì 31 gennaio e per domani, venerdì 1 febbraio, potrebbero verificarsi disagi per la circolazione dei mezzi dedicati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ed al ritiro degli ingombranti. Il personale di Sei Toscana è a lavoro per gestire al meglio le possibili emergenze, cercando di assicurare il servizio compatibilmente con le diverse condizioni in essere nei comuni del territorio servito. Nelle prossime ore Sei Toscana monitorerà la situazione insieme alle autorità preposte per evitare per quanto possibile disagi ai cittadini.

Superata l’emergenza neve, i parcheggi sono tutti agibili

Restano problemi solo per l’anello interno dello stadio, ancora chiuso per la caduta di un albero

Dal pomeriggio di oggi (31 gennaio), sono tornati disponibili alla sosta anche i parcheggi “Stadio – Fortezza”, “San Francesco”, “Fast Park” ed Eliporto che ieri erano stati chiusi in entrata per l’improvvisa nevicata che ha colpito Siena.

Restano problemi solo per l’anello interno del parcheggio Stadio, dove la caduta di un albero rende ancora impossibile la circolazione. L’anello esterno, invece, è accessibile e disponibile per la sosta delle auto.

Si raccomanda comunque agli utenti la massima prudenza, fino a quando la pulizia non sarà ultimata. Gli operatori di Siena Parcheggi sono al lavoro per tornare quanto prima alla normalità.

DALLE 17 DI NUOVO IN FUNZIONE I VARCHI ELETTRONICI ALLA ZTL

Saranno nuovamente in funzione, a partire dalle ore 17 di questo pomeriggio (31 gennaio), i varchi elettronici per l’accesso e l’uscita dalla ZTL, così come tutta la normativa che regola la circolazione nel centro storico della città..