Maltempo, Bussagli: “A Poggibonsi attenzione alta, siamo alle prese con la conta dei danni”

Dopo i nubifragi del weekend Poggibonsi traccia un primo bilancio della conta dei danni.

“Ancora è presto per quantificarli – ha spiegato il sindaco David Bussagli – ma questi si dovranno sommare ai necessari interventi straordinari fatti sui corsi d’acqua e per le operazioni di polizia”. Bussagli ha poi evidenziato “il prezioso intervento della Protezione Civile e del volontariato” nonché “la solerzia dei carabinieri che hanno recuperato una persona ed un cane che erano finiti sott’acqua”.

Poggibonsi, ha aggiunto, “è stata interessata da due fenomeni particolarmente rilevanti tra venerdì e sabato: un allagamento della zona degli impianti sportivi ed alcune delle proprietà dell’Unione sportiva Poggibonsese e che ha interessato anche parte della Siena-Firenze”.

Sabato “sono avvenuti più eventi gravi – ha continuato – : il primo ha riguardato la zona del Chianti ed ha interessato soprattutto il torrente Carfini. E in parte anche il Drove ma l’invaso di Cepparello ha funzionato ed ha rallentato il deflusso a valle delle acque. Il bacino dello Staggia ha invece trasportato l’acqua che è piovuta copiosamente alle Badesse. Lo Staggia e il Carfini confluiscono a sud di Poggibonsi portando così due onde di piena nel tratto della città”.

“I dati che abbiamo registrato sia nella zona del Chianti, sia alle Badesse sono impressionanti. Ieri ho avuto modo di raccontare quanto accaduto all’invaso di Cepparello. E qui si sono registrati numeri che dimostrano l’eccezionalità dell’evento: in un’ora, dalle 18.15 alle 19.15, il livello dell’acqua nel lago è salito di quattro metri, con una stima di acqua cumulata pari 150mila metri cubi di acqua che, solo successivamente ed in modo graduale, è stata rilasciata, sfalsando temporaneamente l’onda di piena con un effetto positivo in termini di riduzione del rischio idraulico”, dice ancora Bussagli.

Intanto l’ondata di maltempo continuerà fino alle 22 di questa sera.

KV