Maltempo, bomba d’acqua su Poggibonsi, allagate diverse zone

Strade sott’acqua, disagi alla viabilità – in particolare in prossimità dell’uscita della Siena – Firenze -, le zone del Bernino, di via Andreuccetti e di Salceto che sono rimaste allagate ed infine un albero caduto, sempre a Salceto: questo il bilancio della forte ondata di maltempo che si è abbattuto oggi pomeriggio Poggibonsi. Il Comune non è stato colpito solo da un temporale ma nell’area di Bellavista è caduta anche una violenta grandinata. “A seguito della bomba d’acqua che si è abbattuta questo pomeriggio su Poggibonsi una squadra è intervenuta per allagamento in via Andreuccetti insieme alla Vab Valdelsa. Un altro allagamento si è verificato in zona Salceto”, lo comunica la Misericordia di Poggibonsi nei suoi canali social.