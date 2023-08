Maltempo, alberi caduti e strade allagate a Siena: disagi per la viabilità

A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla città di Siena e sulla periferia, si registrano alcuni disagi alla viabilità causati da allagamenti e caduta di rami e alberi. In particolare: caduta di un albero sulla Statale 73, nei pressi di Costafabbri; caduta di un albero in via Vittorio Veneto, con carreggiata parzialmente ostruita e tragitto percorribile solo in direzione San Domenico – Piazza Matteotti; allagamento in via Esterna Fontebranda e nel parcheggio Santa Caterina; albero pericolante in strada di Pescaia, nei pressi del parcheggio “Fagiolone”. La Polizia Municipale di Siena e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree interessate.