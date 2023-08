Maltempo, a Siena messi in sicurezza alberi e piante pericolanti

Gli operai del Comune di Siena, dopo il maltempo di ieri sera 14 agosto, hanno celermente provveduto a mettere in sicurezza piante e alberi pericolanti. In particolare in: via vittorio Veneto; strada di pescaia; Colonna san Marco; zona Costafabbri; ramo area cani via Dante; pianta a terra via Neroni (Belriguardo); via Neroni (Belriguardo) due pini 2 pini; Petriccio zona Belriguardo davanti a distributore due pini; via Banchi davanti Palacus due pini; via Gabrielli fermata bus un pino; via delle Province querce privata; via delle Province davanti supermercato ramo di pino; via Berlinguer acacia a terra.

Entro le prossime ore e compatibilmente con le altre attività odierne, il Comune provvederà a ripulire le strade dal materiale a terra.