Maltempo a Siena e provincia: la situazione

Sta tornando lentamente alla normalità la situazione in provincia di Siena soprattutto per quanto riguarda i fiumi e i corsi d’acqua. Solo l’Ombrone tende a scendere più lentamente del previsto.

Resta comunque l’allerta fino a domani a mezzanotte anche se, guardando le ultime previsioni, le piogge previste per domani e dopo domani non dovrebbero destare nessun problema per la loro scarsa intensità.

Anche il coordinamento del volontariato di protezione civile della Provincia di Siena è in prima fila nell’ emergenza maltempo. Ari, Fir Cb, Misericordia, Racchetta, Vab, Anpas e ProCiv stanno operando dalla scorsa nottata dopo avere contribuito al Presidio della Sala Operativa Provinciale Integrata. Ventitrè mezzi sono stati operativi compresi 12 fuoristrada, 9 polisoccorso e due pulmini che hanno garantito l’ evacuazione di una casa privata a Ulignano. Sul campo 54 operatori di cui 8 in Sala Operativa e 46 sul campo. Si contano un gran numero di interventi fra cui 8 tagli di alberi, 7 idrovore di medie dimensioni e lo svuotamento di 5 scantinati.

Anche in questa occasione, in attesa della criticità preannunciata dal’ Allerta Rossa, il volontariato provinciale ha dimostrato le adeguate capacità tecniche ed operative per affrontare le sfide emergenziali del territorio.

Tutto è cominciato ieri sera quando la pioggia forte e ininterrotta dalle 16, ha causato poco prima delle 23 il crollo di un albero in Piazza San Francesco…

La pioggia è durata tutta la notte e dalle prime luci dell’alba si sono resi visibili i danni e i disagi causati dall’acqua in città e provincia, con strade allagate e smottamenti.

Tantissimi gli interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e degli operai del Comune di Siena prontamente intervenuti per il ripristino della strada del Mandorlo a seguito di una frana.

SItuazione monitorata in via fontebranda

Grande l’attenzione di Coldiretti Siena verso le aziende territorio. Tutto il personale, compreso il direttore Simone Solfanelli, hanno raggiunto i punti più critici per valutare i danni.

Lentamente, la situazione di allarme delle zone più colpite, sta rientrando…

La Redazione

Si ringrazia Gabriele Ruffoli per la preziosa collaborazione