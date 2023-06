Maltempo, a San Rocco a Pilli sottopassi allagati. Sulla Siena – Firenze traffico bloccato a Badesse per grandine

Il maltempo, come da previsioni, colpisce questo ponte del 2 giugno e qualche minuto fa alcuni automobilisti ci hanno segnalato che il sottopasso a San Rocco direzione Siena è allagato da almeno 40 cm di acqua. Pioggia forte dunque sulla Siena – Grosseto da Monticiano in poi e l’acqua arriva sulle strade del paese anche dai campi. Il temporale si è spostato ora sulla città e sulla Siena – Firenze il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni tra Badesse e Monteriggioni a causa di una forte grandinata.

I VIDEO