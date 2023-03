Un uomo di 66 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dall’elisoccorso per un malore. L’uomo si trovava in Piazza Duomo a San Gimignano.

A soccorrere l’uomo il 118 dell’Asl Toscana sud est. Sul posto anche la Misericordia di San Gimignano e la Polizia Municipale.