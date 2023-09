Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 17.17, a Castellina in Chianti per il malore di una persona all’interno di un ristorante. Un 50enne è stato soccorso dagli astanti sotto la guida dell’infermiere della centrale operativa del 118. È intervenuto poi il personale dell’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti e dell’automedica di Campostaggia che ha proseguito con le manovre di soccorso. In seguito, paziente è stato trasportato in codice 3 alle Scotte.