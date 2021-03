Malore in strada di Massetana Romana: il ragazzo salvato dalla polizia ringrazia gli agenti

Era la sera del primo febbraio quando Luciano e Pietro, due agenti della polizia di Siena venivano allertati da un ragazzo in un parcheggio in strada di Massetana Romana. Il fratello del ragazzo, infatti, era riverso in terra privo di sensi dopo che aveva accusato un malore. Gli agenti, una volta capita la gravità della situazione, si erano immediatamente precipitati per chiamare i soccorsi. Il ragazzo, reduce da un delicato intervento cardiaco, aveva accusato un grave malore, tanto da richiedere le manovre di rianimazione. Luciano e Pietro, in costante contatto con gli operatori del 118, hanno immediatamente iniziato le manovre per far riprendere l’attività cardiocircolatorie del ragazzo. Il tempestivo intervento dei due agenti di polizia, ha salvato la vita del giovane ragazzo che, dopo alcuni giorni di degenza all’ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena è potuto tornare alla sua vita normale, solo grazie a questi due angeli.

Alla presenza del Questore Costantino Capuano, accompagnati dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Fausto Camisa, stamani Luciano e Pietro hanno così potuto ricevere personalmente, durante un breve ma intenso incontro, il grazie da parte del giovane e della sua famiglia. Nell’occasione il ragazzo ha inteso stigmatizzare il nobile gesto anche con la consegna ai due Agenti di una targa ricordo.