Mafia, nel Senese la Dia sequestra i beni all’imprenditore Francesco Zummo

Cinque complessi residenziali sequestrati in provincia di Siena. Il sequestro è stato eseguito dalla Dia di Palermo, su disposizione della Corte di Appello del capoluogo siciliano ed ha colpito Francesco Zummo, imprenditore edile, accusato di essere “a disposizione” di Cosa nostra fin dai tempi di Riina e Provenzano per il riciclaggio di denaro nel settore edilizio”, come affermano i magistrati. A Zummo è stato confiscato l’intero patrimonio tra cui -oltre ai beni nel Senese – undici aziende, centinaia di conti correnti e immobili costituiti da numerosi appartamenti, ville terreni e aziende agricole a Palermo e provincia.”A partire dalla fine degli anni Sessanta- proseguono i magistrati-, Zummo, con il consuocero Vincenzo Piazza e con il defunto socio e suo fedele braccio destro Francesco Civello, fu tra i principali responsabili del sacco di Palermo, ordito da Vito Ciancimino, realizzando un impero edile di circa 2.700 immobili”.