Macchinario in fiamme allo stabilimento GSK di Rosia

Un incendio si è sviluppato poco fa negli stabilimenti Gsk di Rosia.

Per cause in corso di accertamento, sul posto sono infatti presenti vigili del fuoco e carabinieri, un macchinario che veniva movimentato da una ditta esterna ha preso fuoco.

Non ci sarebbero persone coinvolte. L’incendio è divampato nell’area circoscritta tra due edifici, uno di impianti e uno di produzione. Non c’è stato comunque bisogno di far evacuare nessuno, le squadre di pronto intervento antincendio interne sono intervenute immediatamente.

Stando alle prime ricostruzioni una ditta esterna, stava smontando una torre evaporativa, un macchinario che doveva essere sostituito. Sembra che durante la fase di smontaggio sia stata usata la fiamma ossidrica per tagliare alcune parti vecchie e arrugginite. L’intervento degli addetti all’antincendio e l’aiuto di alcuni operai di ditte esterne ha fatto sì che l’incendio sia stato domato in pochi minuti.