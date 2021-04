Lutto nel mondo del Palio: è scomparso Giuliano Brandini

Lutto nel mondo del Palio, oltre che nella contrada della Torre: è scomparso Giuliano Brandini, noto proprietario di cavalli e grande contradaiolo.

Una inesorabile malattia lo ha strappato prematuramente alla vita e alla famiglia.

Da tre dei suoi cavalli aveva avuto la gioia più grande per un proprietario: la vittoria in Piazza. L’ultimo era stato il potente Oppio, che nel 2014 insieme ad Albertino Ricceri aveva trionfato nel Drago. Prima di lui era stato lo splendido Quarnero a fare la storia: aveva galoppato verso il bandierina segnando la prima vittoria di Trecciolino, luglio 1996, nell’Oca e nell’agosto 1997 col Pesse aveva messo la firma sullo storico cappotto della Contrada di via delle Vergini.