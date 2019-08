Siena, lutto per i parà della Folgore: scomparso il colonnello Airaudo

È morto il colonnello dei para’ Mauro Airaudo. Ha combattuto fino alla fine come aveva sempre fatto sia nella vita privata, che professionale, ma non ce l’ha fatta contro un destino crudele. L’ultima battaglia gli é stata fatale.

Il colonnello Airaudo aveva 62 anni e da giovanissimo aveva deciso di entrare nell’esercito indossando il basco color amaranto.

Era arrivato a Siena con il 5 battaglione “El Alamein” nel 1978. Un reparto di punta dell’esercito italiano che negli avvenire si era distinto in numerose missioni di pace. Lo stesso colonnello Airaudo vi aveva partecipato

Nella nostra città sono nati i due figli dell’ufficiale e qua aveva trascorso un lungo periodo.



Airaudo era un uomo solare, allegro, sempre pronto alla battuta tanto che era ben voluto dai suoi colleghi. Amava il suo lavoro ed in più occasioni si era distinto proprio per le sue capacità. Una volta attaccata la divisa al chiodo la vita lo aveva portato a Cuneo dove domenica pomeriggio ha cessato di vivere. Per sua volontà i familiari hanno donato le cornee.

I funerali domani alle 15 a Cuneo a cui parteciperanno anche alcuni colleghi di Airaudo per dare l’ultimo saluto ad un amico.



Alla famiglia le condoglianze del nostro giornale.

Cecilia Marzotti

Foto: Congedati Folgore