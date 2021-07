L’Us Poggibonsi annuncia Matteo Rimondi

La società dell’Us Poggibonsi annuncia di aver tesserato Matteo Rimondi. Il calciatore è nato nel 2003 ed è cresciuto nella Centese, prima di passare alla Spal e successivamente al Cesena. Rimondi ha disputato da titolare un campionato Eccellenza Emilia-Romagna al Vadese Zola nel 2019-2020, giocando da sotto quota. Nella scorsa stagione il difensore ha giocato al Sasso Marconi, trasferendosi alla primavera della Reggiana a gennaio.

Il terzino, destro naturale, ma che all’occasione può essere schierato anche a sinistra, ha detto: “Sono molto contento di essere qui. Poggibonsi per un calciatore giovane rappresenta una tappa significativa, perché si tratta di una piazza importante. Mi inorgoglisce la fiducia che la società ha riposto in me e non vedo l’ora di ripagarla in campo”.