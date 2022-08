Lupa, il capitano Celesti: “A Gingillo ho detto che da noi poteva un gran Palio. E lui di questo è convinto”

“Questa situazione ha fatto sì che Gingillo scegliesse la Lupa. Cosa gli ho detto? Che poteva venire qua a fare un gran Palio. E lui di questo è convinto”. Lo dice il capitano della contrada della Lupa Cesare Celesti. “L’accoppiata è importante: abbiamo un fantino d’esperienza su un cavallo con molte qualità, anche se debuttante”, ha aggiunto. “Astorioux credo che abbia qualità e che sia un cavallo sulla bocca di tutto”, prosegue. “Siamo senza rivale ed è importante per poter fare una Carriera in tranquillità e senza pressioni. Ma sempre con l’attenzione massima visto che il Palio non perdona nessun errore”