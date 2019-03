L’Università per Stranieri si presenta: oggi gli open days per conoscere corsi di laurea e opportunità formative

Oggi mercoledì 27 marzo fino alle 19.45 l’Università per Stranieri di Siena aprirà le porte a tutti gli studenti per una giornata di orientamento e per la presentazione dei corsi di laurea nella sede di piazza Rosselli.

Quale laurea? I corsi di studio – Durante l’Open Day i partecipanti avranno la possibilità di essere informati sui corsi di laurea in “Mediazione linguistica e culturale” e “Lingua e cultura italiana/Insegnamento dell’italiano a stranieri”, e sui corsi di laurea magistrale “Scienze linguistiche e comunicazione interculturale” e “Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica”; potranno ricevere informazioni sui servizi offerti dall’ateneo, sulle varie attività extracurricolari e potranno visitare le strutture dell’ateneo (aule dedicate alla didattica, laboratori linguistici ed informatici, biblioteca).

I corsi proposti dall’Università per Stranieri di Siena sono indirizzati a studentesse e studenti italiani e stranieri e mirano a creare figure professionali specializzate nel campo della formazione linguistica: insegnanti di italiano come lingua straniera, mediatori linguistici, valutatori di competenza linguistica, esperti di materiali didattici, esperti nel settore turistico, esperti di comunicazione interculturale e dei media.

Nuovi spazi per gli studenti nella sede di piazzale Rosselli- L’ ateneo negli ultimi anni ha visto crescere costantemente i propri studenti. Anche per questo l’ateneo si è allargato e comprende anche il palazzo “Il Prato”, in piazza Amendola, dove sono stati trasferiti gli uffici amministrativi e il rettorato. La sede di Piazza Rosselli, da quest’anno interamente dedicata all’attività didattica, ha ampliato gli spazi con nuove aule e sale studio per gli studenti.

Un Ateneo internazionale, con una ricca offerta di lingue di studio e un progetto Erasmus con moltissime destinazioni – Rispetto agli altri atenei italiani all’Università per Stranieri di Siena si registrano più del doppio di studenti stranieri (12% rispetto alla media nazionale del 5%) iscritti ai corsi di laurea. E’ possibile studiare11 lingue europee e extraeuropee: inglese, francese, spagnolo, catalano, tedesco, portoghese, russo, arabo, cinese, giapponese, coreano. Ulteriore particolarità dell’Università per Stranieri è che le lingue studiate possono essere parlate e praticate con gli studenti stranieri presenti nell’Ateneo per imparare la lingua italiana.

In crescita continua gli studenti che partecipano ai numerosi progetti di studio o tirocinio all’estero con il progetto Erasmus nelle 92 università partner di 28 paesi e nei progetti di mobilità extraeuropea.

Molte possibilità di ottenere un doppio titolo con università francesi, tedesche, cinesi, vietnamite – Il doppio titolo è un programma integrato con una Università straniera che consente, al termine dello svolgimento di una parte della carriera presso l’Università partner, di ottenere sia il titolo rilasciato dalla propria Università di origine sia quello offerto dall’università ospitante. L’Università per Stranieri ha stipulato convenzioni con l’université de Normandie – Caen (Francia), la Friedrich-Alexander universität di Erlangen-Nürnberg (Germania), la Hanoi University (Vietnam), la Nankai university di Tianjin (Cina) e l’université Paris Nanterre (Francia).





La giornata del 27 marzo– Ad accogliere gli studenti ci saranno i docenti, che terranno lezioni aperte al pubblico, personale delle Segreterie Studenti ed esperti di orientamento universitario a disposizione per fornire informazioni. Per i futuri studenti sarà possibile incontrare studenti degli ultimi anni ed ex studenti avviati nel mondo del lavoro per ascoltare alcune testimonianze dirette.

Durante l’open day saranno a disposizione:

Info Point Unistrasi – per informazioni dettagliate sulla giornata di orientamento e sui corsi di laurea

Info Point Erasmus – per scoprire le numerose possibilità di mobilità internazionale

Info Point docenti – per avere un contatto diretto con i professori dei diversi corsi di laurea

Info Point Diritto allo Studio – per una panoramicasui servizi agli studenti e sui benefici erogati e gestiti dal DSU toscano.

Un’attenzione alle disabilità – L’ufficio per le disabilità dell’Ateneo è disponibile ad accogliere gli studenti e le famiglie; è possibile concordare un appuntamento, scrivendo a [email protected] o telefonando a: 0577 240112. Inoltre sarà organizzato un incontro di orientamento per studenti con disabilità e DSA dalle 14 alle 16.30 in sala 19.