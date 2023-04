L’Università lancia “CercoAlloggio”: la piattaforma che aiuta gli studenti a trovare casa

“Una nuova piattaforma in cui i fuorisede possono trovare e prenotare un alloggio”: è questa la grande novità dell’Università di Siena per l’anno accademico 2023-2024.

Ad annunciarlo, è stato il rettore Roberto Di Pietra questa mattina, durante una conferenza stampa in rettorato.

“L’emergenza abitativa è un problema serio, che non dipende solo da noi – spiega Di Pietra -, in futuro ci saranno però, importanti sviluppi; infatti, per la prossima stagione universitaria abbiamo programmato una piattaforma, intitolata ‘CercoAlloggio’, in cui gli studenti avranno la possibilità di trovare e di prenotare le residenze disponibili”.

Nulla di nuovo, invece, sulla situazione riguardante le mense, che resta ancora in stand by.

Tra le novità, però, del prossimo anno accademico, c’è l’introduzione di un nuovo corso di laurea magistrale in “lingue per l’impresa e lo sviluppo”.

“Il nuovo corso – commenta il rettore – è stato erogato nelle sedi di Arezzo, Grosseto, San Giovanni Valdarno e ovviamente Siena. Adesso, i corsi di studio proposti dal nostro ateneo salgono a 75: 33 di laurea triennale, 37 di laurea magistrale e 5 a ciclo unico”.

Pietro Federici