L’Università di Siena si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mattia Hichri

Il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, a nome di tutta la comunità accademica si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Mattia Hichri. Ottimo studente, si era laureato in corso sia nella triennale in Scienze economiche e bancarie, sia nella laurea magistrale in Economia e gestione degli intermediari finanziari ed era conosciuto anche per il suo impegno come studente tutor.

Mattia aveva 27 anni. Ha perso la vita ieri mattina in un incidente stradale vicino a Modica, dove era nato e stava tornando per un periodo di vacanza. “È un grande dolore per tutta la nostra comunità, una notizia che lascia sgomenti gli amici di corso, i docenti della Scuola di economia e management e il personale dell’ufficio orientamento e tutorato, che l’avevano conosciuto e apprezzato. Mattia era uno studente brillante, sempre disponibile e propositivo anche nel suo ruolo di studente tutor”.