L’Università di Siena esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Marinello

Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, a nome di tutto l’Ateneo, esprime cordoglio per la scomparsa del professore emerito Enrico Marinello. Nato nel 1933 a Lendinara, in provincia di Rovigo, avendo iniziato nel 1958 la sua lunga carriera come giovane assistente volontario alla cattedra di Chimica biologica della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Siena, era divenuto a metà degli anni Ottanta professore ordinario di Biochimica applicata. Durante gli anni Novanta, Marinello aveva diretto la Scuola di specializzazione in Biochimica e chimica clinica e l’istituto di Biochimica e di enzimologia.

In pensione dal 2008, aveva continuato a insegnare nella facoltà di Medicina e chirurgia, e per qualche anno ha diretto la Scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione. Con il titolo di professore emerito, attribuitogli nel 2009, la comunità accademica ha voluto onorare il valore della ricerca e dell’insegnamento portati avanti dal professor Marinello per tanti anni all’Università di Siena.