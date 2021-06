L’Università di Siena avanza nella classifica Qs world university ranking

L’Università di Siena migliora il suo posizionamento nella classifica internazionale QS World university ranking, posizionandosi tra il 601° e il 650° posto e avanzando rispetto all’anno precedente, quando si trovava nella fascia 651-700. La classifica prende in esame un totale di 1300 istituzioni universitarie in tutto il mondo. Tra i 41 atenei italiani presenti nel ranking 2022, l’Ateneo senese si posiziona al 17° posto, scalando di una posizione la classifica nazionale. Il risultato è determinato dalla valutazione di sei indicatori: la reputazione accademica, la reputazione secondo i datori di lavoro, le citazioni per ricercatore-docente, il rapporto docenti-studenti, la proporzione di docenti internazionali e la proporzione di studenti internazionali.

Particolarmente rilevante il risultato delle citazioni per ricercatore, nel quale l’Ateneo senese occupa la 234ma posizione assoluta. Il rettore, Francesco Frati, commenta: “Siamo molto soddisfatti del posizionamento ottenuto che testimonia il lavoro dell’Ateneo sul piano dell’internazionalizzazione. In particolare la nostra Università ha ottenuto valutazioni positive nell’impatto della ricerca prodotta, nella reputazione accademica e nell’opinione dei datori di lavoro su quali università producono i laureati più preparati per il mondo professionale, confermando dunque, ancora una volta la qualità della nostra didattica e della nostra ricerca”. La classifica completa è disponibile disponibile sul sito Top Universities.