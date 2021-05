L’università degli studi offre 4 nuovi corsi di laurea. Frati: “Le lezioni saranno in presenza”

L’università degli studi di Siena avrà quattro nuovi corsi di laurea per l’anno accademico 2021-2022. Si amplia così l’offerta formativa dell’ateneo, che avrà adesso 74 corsi di studio tra triennali, magistrali e corsi a ciclo unico. Ben 18 di questi sono in lingua inglese. “Monitoriamo costantemente l’andamento dei nostri corsi di laurea e al tempo stesso come evolve il mondo del lavoro – ha dichiarato il rettore dell’ateneo senese, Francesco Frati. – Offriamo queste novità con l’obiettivo di intercettare le esigenze e le trasformazioni della società”.

I numeri delle iscrizioni all’università di Siena lo scorso anno sono stati certamente lusinghieri: +7% per quel che riguarda le immatricolazioni complessive, +20% per le magistrali. Gli studenti provenienti da altri Paesi sono adesso quasi 1.500. Nel primo semestre del prossimo anno accademico proseguirà il doppio binario delle lezioni in presenza abbinate con quelle telematiche a distanza. “Offriremo a tutti gli studenti – le parole del rettore Frati – la possibilità delle lezioni in presenza, chiedendo nuovamente a vari enti cittadini il sostegno per poter disporre di un numero maggiore di aule”.