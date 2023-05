L’ultima estrazione per De Mossi: “Se mi mancherà tutto questo? Nel Palio siamo tutti protagonisti”

Bartolo Ambrosione “è stato confermato” come mossiere. Lo ha fatto sapere il sindaco di Siena Luigi De Mossi alla stampa. Per De Mossi questa è l’ultima Estrazione vissuta da primo cittadino. “Se mi mancherà tutto questo? Questa è una città dove, in qualunque posizione, siamo tutti protagonisti, dal contradaiolo semplice al cittadino a chi fa l’amministratore. Ogni momento del Palio è emozionante ed è vissuto all’unisono sia dal contradaiolo che dal capitano che da chi fa parte dell’amministrazione”, ha aggiunto. De Mossi infine ha preferito non rispondere ad una domanda di commento sull’esito del primo turno delle elezioni a Siena. “Oggi parlo solo del Palio. Vedremo cosa succede più avanti”, ha detto