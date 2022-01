Luigi Sani nuovo priore del Drago, Morelli o Piperno alla guida del Magistrato

È Luigi Sani (già vicario generale con Rossi) il nuovo priore della contrada del Drago. I contradaioli del rione di Camporegio lo hanno scelto con un ampio consenso, dato che la sua elezione è arrivata con il 92% di voti favorevoli: 260 votanti totali e 20 sole cancellature. Il nuovo vicario generale del Drago è Alberto Nastasi, i provicari sono Giovanni Molteni, Lisa Pagliantini e Guido Mantengoli.

Sani succede così a Claudio Rossi, che decadrà anche dal suo ruolo di rettore del Magistrato delle contrade, un incarico da lui detenuto in un frangente molto difficile anche per il Palio a causa della pandemia da Covid. Toccherà a Carlo Piperno, pro rettore, guidare il Magistrato fino alla fine di marzo, ad aprile entrerà poi in carica il nuovo rettore. Martedì scorso si sono tenute le votazioni per l’elezione della commissione elettorale del Magistrato. Ad Andrea Bonacci, priore della Civetta, Francesco Squillace, priore dell’Aquila e Raffaello Ginanneschi, priore della Giraffa, il compito di individuare il nuovo rettore del Magistrato. La linea generale sembrerebbe essere quella di affidare il compito ad un priore esperto, magari eletto nel pre-pandemia e che abbia saldi i valori delle contrade per Siena e i senesi. Insomma, il nuovo rettore avrà il compito di segnare la ripartenza delle contrade. Ad aprile entrerà quindi in carica il successore di Claudio Rossi: tra i papabili ci sono il rettore del Bruco Gianni Morelli e il priore della Lupa Carlo Piperno.

Gennaro Groppa