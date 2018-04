Luigi De Mossi presenta il logo e la sua lista: ecco tutti i candidati

Presentati questa mattina in Fortezza il logo della lista “De Mossi Sindaco” ed i primi otto candidati che ne fanno parte.

“Noi siamo il vero cambiamento – ha detto il candidato a sindaco Luigi De Mossi – Noi vogliamo voltare pagina, vogliamo dalla nostra storia riscrivere insieme il futuro. Ho deciso di farvi conoscere a gruppi di otto i miei candidati. Perché li dovete conoscere uno per uno per poi scegliere di votarli. Bisogna che in questa città si torni ad avere un rapporto diretto tra gli elettori e i candidati. Rapporto che è mancato per molto tempo”.

Gli otto candidati presentati questa mattina hanno tutti una caratteristica in comune: sono persone che vogliono il cambiamento, senesi e senesi di adozione che amano profondamente questa città.

“Sono persone – ha detto De Mossi – che hanno deciso che questa città merita un governo di persone nuove che davvero amano Siena, di persone che hanno deciso di impegnarsi a scrivere il futuro della Nostra città”.

La location della presentazione non è stata scelta a caso: “Abbiamo scelto di presentare i primi candidati qui in Fortezza perché è una risorsa che noi vogliamo valorizzare in ogni sua parte, e sarà un ragionamento che interesserà lo sviluppo di tutta la città”, ha detto il candidato a Sindaco.

Parole anche per l’Enoteca Italiana: “Un altro dei motivi per cui siamo oggi qui in Fortezza – ha sottolineato De Mossi – è per testimoniare la perdita di un’altra eccellenza senese. Questi fatti non devono più accadere. Bisogna davvero cominciare a ripensare il sistema economico del territorio perché le eccellenze non fuggano e soprattutto non chiudano. L’Enoteca Italiana – ha continuato il candidato sindaco – Uno dei più antichi Enti italiani è andato perduto per colpa di una classe dirigente che non lo ha saputo tutelare”.

“Oggi è una bella giornata, e dal 10 giugno le giornate saranno ancora più belle!” ha concluso De Mossi.

Il Logo – Vuole unire la tradizione con la proiezione futura di una nuova Siena che torni a risplendere e ad essere al centro dell’Italia e dell’Europa intera. “Voltiamo Pagina” rappresenta la volontà di cambiare, di lottare uniti per la propria città. Infatti è dalla nostra storia che dobbiamo insieme riscrivere il futuro. A rafforzare quanto sottolineato dalle parole, i colori della balzana, il bianco e il nero, come fogli di un libro, il nuovo libro che la lista “De Mossi Sindaco” vuole fortemente ri-scrivere.

Racchiusi dal blu e dal colore del tufo, a cornice di quanto già detto (le pagine di un nuovo libro) ecco il cielo e la “terra di Siena”, a cui tutti i senesi sanno di appartenere. Insieme cielo e terra torneranno a brillare e sarà tutto merito del coraggio dei cittadini che sceglieranno il cambiamento.

I candidati –

Tommaso Bartalini

Giovane ed innamorato della sua città, Tommaso Bartalini nasce a Siena 28 anni fa; dopo aver concluso con successo gli studi universitari presso il Dipartimento di Giurisprudenza, inizia a svolgere la pratica forense accompagnando il percorso formativo ad un costante impegno in politica.

Alfonso Briglia

Nasce a Rossano Calabro (CS) nel 1966, ottimo ristoratore e frequenta, in qualità di volontario soccorritore, l’associazione Pubblica Assistenza.

Fabio Massimo Castellani

Il Dr. Fabio Massimo Castellani è nato a Siena nel dicembre del 1961. laurea in Giurisprudenza presso l’università di Siena. Nel 1986 è stato assunto mediante concorso dal Monte dei Paschi. È stato titolare di 4 importanti filiali e responsabile di un centro PMI. Attualmente è impegnato nella Direzione Territoriale Corporate di Siena.

Marco Falorni, giornalista, è nato a Siena nel 1956, Consigliere comunale dal 2001. La sua passione per la scrittura e per la sua città l’ha portato a redigere due volumi sulla storia senese e ad impegnarsi attivamente in politica.

Barbara Magi

Barbara Magi, 54 anni, un figlio, senese e contradaiola del Nicchio. Lavora come Biologa dirigente presso l’unità operativa di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera senese.

Federico Minghi

Federico Minghi, eclettico imprenditore, è un senese verace, un grande appassionato della sua città nella quale, fin da giovanissimo, si è impegnato politicamente ricoprendo vari ruoli tra cui quello di Segretario Regionale della Giovanile Socialista.

Linda Priori

Linda Priori, 32 anni, nata e cresciuta a Siena dove lavora come commercialista. Una grande passione: la sua città.

Letterio Visigalli

Milanese di nascita, cresciuto a La spezia, senese di adozione dal 1979.

Ex capitano e giocatore della Mens Sana Basket anni 80/90, voce nota per i commenti di basket radiotelevisivi Attualmente si occupa di consulenze nel settore del Welness. Da sempre molto attivo nel sociale, oltre ad essere il presidente fondatore dell’associazione Aquattromani e testimonial Airc nazionale, rappresenta altre due associazioni – Apaim e Melavivo – attive nella prevenzione contro il melanoma.