Luigi Bruschelli: “Lavoro per essere tra i dieci fantini del Palio dell’Assunta”

“Credo che ci sia uno zoccolo duro di soggetti. Penso ai tre cavalli già vittoriosi, quindi Rocco Nice, Tale e Quale, Remorex, poi a Violenta da Clodia e Tottugoddu. Si potrebbe partire da questi cinque per comporre il lotto dei dieci”. Parla di quelli che sono i cavalli a disposizione Luigi Bruschelli. Che lavora con la speranza di avere una opportunità nel 2022. “Non a luglio perché sono squalificato – dice Trecciolino – ma spero tanto di essere tra i dieci fantini ad agosto”.

Sogna di ripetere il trionfo ottenuto nello Straordinario del 2018 Andrea Coghe: “Stiamo andando ormai nella direzione giusta per tornare a fare il Palio – le sue parole alla clinica veterinaria del Ceppo. – Gli appuntamenti in provincia saranno quest’anno ancora più importanti del solito per andare a visionare tutti i cavalli. Sarà importante vedere tutto, anche i piccoli segnali e le piccole informazioni che arriveranno”.

Elias Mannucci è l’allenatore di Rocco Nice, uno dei big e dei cavalli già vittoriosi in Piazza del Campo tra i soggetti a disposizione: “Ho rapporti con varie dirigenze, con alcune sono buoni e con altre anche molto buoni – ha detto Turbine. – Spero di poter montare il miglior cavallo possibile nella situazione migliore”.