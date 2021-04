Lotta al covid: visita istituzionale dei carabinieri al policlinico Le Scotte

Visita istituzionale dell’Arma dei Carabinieri al policlinico Santa Maria alle Scotte per conoscere da vicino le aree e i professionisti impegnati in prima linea nella lotta al Covid. Il generale Giuseppe Vadalà, commissario straordinario del Governo per gli interventi di bonifica delle discariche in infrazione UE, accompagnato dal Comandante Provinciale dell’Arma, il colonnello Nicola Ferrucci, insieme al tenente colonnello Alessio Brogi e al maggiore Alberto Pinto, ha visitato l’UOC Microbiologia e Virologia, accolto dal professor Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese, e dal dottor Roberto Gusinu, direttore sanitario, insieme al prorettore alla sanità dell’Università di Siena, professor Francesco Dotta. Ai militari dell’Arma è stata illustrata tutta l’attività di laboratorio dedicata all’individuazione del virus e alla ricerca delle varianti. Successivamente la delegazione ha incontrato i referenti dell’area Covid nel padiglione DEA, medici e infermieri impegnati da oltre un anno nella lotta al Covid. La visita si è conclusa nell’area vaccini, dove sono state già effettuate 24119 somministrazioni, di cui 4478 per i pazienti fragili. Soddisfazione per l’impegno e l’organizzazione sono stati espressi dal generale Vadalà e dal colonnello Ferrucci.